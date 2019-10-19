【單車亞洲賽】李慧詩爭先賽全勝過關明爭衛冕　師妹李海恩李燕燕齊出局 (18:09)

港隊今日於韓國鎮川出戰第3天賽事，終於等到李慧詩在爭先賽登場。她出戰200米資格賽前，一度穿上彩虹戰衣，被勒令改穿港隊車衫，從李海恩借來後備戰衣後，以10.750秒輕鬆首名晉級，李海恩則慢中國隊星將鍾天使0.226秒，以第3位殺入16強，小將李燕燕亦以第9位闖關。星將李慧詩其後輕取哈薩克隊車手，與擊敗印尼隊對手的李海恩，分途躋身8強，但李燕燕則敗予馬來西亞隊車手出局。

8強採3場2勝制，李慧詩以直落兩場掃走大馬對手，為師妹李燕燕復仇，並率先踩進4強。不過，早前炒車受傷的李海恩，對戰日本隊的太田梨由先下一城，惟之後兩仗皆敗北，終在這復出戰緣盡4強。

港隊同日有程嬿珊出戰女子青年爭先賽，但於8強不敵中國隊車手下馬。早前奪團體賽銅牌的梁嘉儒，則會續戰男子全能賽。今屆首戰成人組的李思穎，則在女子全能賽摘下銅牌。

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