【港超】聯賽重開逾千人入場　傑志作客僅和大埔無緣上榜首 (17:49)

港超因社會局勢經過多次延期，加上國際賽周，今日連同乙組、預備組、青少年、女子及五人聯賽，共逾50場賽事陸續如期舉行。大埔有主教練郭嘉諾返港領軍，由倒戈的辛祖及借將中村祐人攻堅，昨落實加盟的21歲澳洲籍中堅雲美亞斯趕及正選上陣；傑志則時隔逾一個月終有比賽，但有射手盧卡斯及翼鋒費蘭度因傷缺陣，隊長黃洋退後一格客串中堅。

主場出擊的大埔初段抵檔傑志一段攻勢，於20分鐘憑辛祖妙射先開紀錄，這名港足前鋒開季4場入5球狀態大勇，且每場都有入球，助大埔半場領先1：0。換邊後，大埔繼續取得較多攻勢，但面對陣容不整的傑志，久未能攻入第2球下，更在74分鐘被「藍鳥」後備入替的港足中場鞠盈智，殺入禁區射遠柱扳平。最終兩隊踢成1：1，各得一分。大埔3連和後，開季4仗得3分排第7，傑志兩連和後排第3。

大埔主教練郭嘉諾賽後讚麾下踢得進取，對取得一分已「收貨」。至於日前台灣傳媒報道，中華台北隊門將潘文傑明年一月來投，總監馮凱文拒透露詳情。今仗演出神勇的陸平中則說，會以場上表現證明自己值得佔一席位，毋懼位置競爭。他續稱，球隊雖已3次在領先下失分，但畢竟陣容大變，隨着表現日漸進步，離勝仗指日可待。

同日另一場在廣州舉行的港超賽事，富力R&F主場對佳聯元朗，憑廸布尼上演「大四喜」、伊高沙托尼攻入在新東家處子球，聯同古拿及利安高各建一功，加上曾至孝的「烏龍球」，以8：0大勝一場，賽後3戰6分升至第2位。

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