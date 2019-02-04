【學界D1泳賽】黃詩婷破何詩蓓學界紀錄　偕港將何南慧領女拔萃並列榜首 (18:42)

黃詩婷繼早上於50米自由泳突破自己去年成績，下午再在女子乙組100自初賽游出56.51秒，刷新何詩蓓8年前創下的56.77秒紀錄，首名晉級。而何南慧在女甲游出57.26秒，表示破紀錄是自我肯定，但轉池技術要再改進。女拔萃暫時在首日與德望學校、香港國際學校與瑪利諾修院學校並列首位，勁敵協恩中學則落後兩分。最後一年參賽的何南慧以畢業師姐們的訓話，寄語師妹決賽日「不要緊張，不要怯」，又盛讚年輕兩年的黃詩婷：「雖然練水不是同一組，但看到她進步很快，自己也替她開心。」15歲的黃詩婷則以對方為榜樣，希望一同爭分，為女拔萃力保32連霸。她希望之後將個人最佳推前至56秒內，參加更多大賽，包括3年後的亞運。

拔萃男書院的卓銘浩則將目光放在奧運，他今日在男甲100自游出50.80秒：「我想游到奧運，所以留班一年，繼續讀中五，後年才考中學文憑試。」另一項紀錄來自男乙100自，由早上打破50蝶紀錄的英華書院「背王」何肇倫游出52.45秒，他至今獨攬6項學界紀錄。

男子組總成績暫時由男拔萃、英華、喇沙書院、聖若瑟書院及長沙灣天主教英文中學，分別全取54分領先。男拔萃隊長伍棹然、莫亦朗及徐暐智指滿意隊員首日表現，美中不足的是一名隊員未能殺入決賽，但對男子組27連霸感樂觀。他們又稱學校僅獲學體會提供69張門票，「62名泳員要兼任啦啦隊，校長與副校長也只能輪流入場支持，整體氣氛較往年失色。」有學校亦表示往年有逾百張門票，但今年減至數十張，泳手與教練外，其他學生與家長均未能進場。

相關新聞：【學界D1泳賽】賽會安全為由限入場人數氣氛減 英華「背王」何肇倫破蝶泳紀錄

其他新聞：【單車亞洲賽】梁寶儀個人追逐賽破PB奪銀 張敬樂男子組「梗頸四」