【學界D1泳賽】賽會安全為由限入場人數氣氛減 英華「背王」何肇倫破蝶泳紀錄 (14:32)

過去兩年四破背泳紀錄的何肇倫，跳出主項出轉戰50蝶，即在初賽做出個人最佳的25.45秒，打破塵封7年的乙組紀錄，舊紀錄為何天朗於2012年做出的25.85秒。肇倫解釋轉項目標：「主要是想挑戰自己，其次是為學校爭取分數，今屆出戰非主項能放鬆心態，會以金牌為目標，紀錄次要，下午能否在100自做出紀錄就順其自然。」

至於港隊新星伍棹然回歸學界，今早領男拔萃展開衛冕之旅。伍棹然在100背以57.73秒，打破去年做出57.84秒的紀錄；他透露上周感冒病癒故未達最佳狀態，但對破紀錄不感意外：「自己的最佳時間是57.5秒，所以破紀錄應是能力之內；希望下周狀態會更好，在決賽助學校衝擊27連霸，再備戰僅隔一周的本地長池賽。」

今早以26.17秒打破50自紀錄的黃詩婷，下午將再戰女乙100自，力求再書紀錄；此項甲組亦有領銜男拔萃的卓銘浩及女拔萃何南慧登場。

此外，因應近日社會狀况，學體會以安全為由減少派發門票，昨日臨時宣布取消賽區內的直播及採訪。D1泳賽向來以熾熱氣氛聞名，以往連走廊也坐滿人的場面不復見，前學界飛魚吳鎮男自畢業後每年均是座上客，也直言可惜：「泳手缺少啦啦隊及家長的支持，連教練想入場支援也受限，減少入場人數安排，對各方都不是好事。」不過，他勉勵後輩要克服外在因素：「能否做出成績始終是靠自己，不應歸咎氣氛等外在條件，他們日後若代表港隊出賽，在外地很少有大型啦啦隊，但也要交出好表現。」

至於上屆奧運代表施幸余及劉彥恩亦有入場支持女拔萃師妹，前者今年更首次成為校隊教練，她笑言藉此學習和年輕人打破隔膜，又透露未來半年將重新專注泳手身分：「過去一年兼練兼教，但自己希望衝擊明年的短池世界賽，之後才全情投入教練工作。」劉彥恩同樣以另類身分現身，她近日在旺角的商場策劃了以D1泳賽為主題的展覽，盼令大眾認識此項孕育不少港隊泳手的賽事。

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