【世盃外】網上片段揭「韓戰」曾爆衝突　孫興慜:可全身而退已屬萬幸 (19:39)

世盃外亞洲區次圈H組第3仗，韓國隊作客0：0悶和朝鮮隊各得1分，賽後兩隊同得7分續排首兩位。這場「韓戰」沒有直播、韓國隊亦沒有球迷及傳媒隨隊到場，令兩隊要在幾乎空無一人的球場內比賽。而球迷亦只能從亞洲足協官網了解比賽數據及資訊。據《韓聯社》報道，韓國電視台原定今日轉播賽事片段，最終臨時取消，原因為朝鮮當局提供的影片像素參差，難以在電視上播放。

不過，近日在網上流傳一段來自瑞典駐朝鮮大使上載的比賽片段，顯示兩隊在比賽期間一度發生爭執推撞，韓國隊球星孫興慜及效力日乙東京綠茵的朝鮮隊守將李榮直介入調停後，才未有令局面進一步惡化。孫興慜返國後亦透露，在賽事中被對手多次惡言相向，而且踢法非常粗野：「雖然身體碰撞在足球比賽是十分常見，但今次我們沒有人受傷，能夠完整回國已經是一項重大成就。」而韓國隊中場黃仁範更表明，明年6月回到主場對朝鮮隊時，將會以其人之道還其人之身。至於有到場觀戰的國際足協會長恩范天奴，以及韓國足總副主席崔英一均稱，對賽事主隊沒有安排球迷入場的做法感到失望。

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