【賽車】李英健月底戰賽車運動會　伙葉恭正GT盃衝港隊第一牌 (18:39)

首屆賽車運動會在10月31至11月3日於意大利上演，港隊出戰其中4項，重頭戲GT盃由李英健伙拍葉恭正出賽。去年落選的李英健表示榮幸為港爭光：「畢竟大家認識了李英健這個名字多年，再代表香港出賽的機會，不會說沒有，但一定不會太多。」兩人雖首次在GT比賽上合作，駕駛新車，但李英健稱經驗可搭夠，笑言近期鍛練有功，可輕磅上陣，在當地會勤力練習維修站交接棒，「希望可站上頒獎台」。

另一港將詹家圖則出戰房車賽，同場的有哥倫尼、顏士拿等世界房車賽分站冠軍人馬，但他有信心獲勝，轉戰下月澳門格蘭披治大賽車。轉戰職業兩年的洪壽鴻則出戰四級方程式（F4），他感謝身兼車廠創辦人的葉恭正給予機會，駕駛香港車廠KCMG的戰車，首戰國際性賽事。電競賽則由羅逸林掛帥。

另外，明年FE香港站篤定取消。香港汽車會會監余錦基指，是因主辦單位籌備工作繁複：「如果準備就緒，但到時未能舉行賽事，他們將蒙受相當大損失，所以一早就表達屬意取消香港站比賽。」他稱政府在事件上較數年前申辦時配合，如同意應賽會要求，延長跑道至國際金融中心下、港鐵香港站對開的一段龍和道，希望賽事能在之後一季復辦。

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