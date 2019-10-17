【西甲】美斯六奪歐洲金靴獎　三連霸首人　稱西甲冠軍比歐聯更重要 (20:46)

早前贏得國際足協最佳男足球員的美斯，今晨與妻子及兩名兒子一同出席頒獎禮，並在台上展示6座金靴獎獎座。過去10季，歐洲金靴獎得主絕大部分都由美斯及其宿敵基斯坦奴朗拿度（C朗）瓜分，二人在這段期間分別奪得6次及3次這殊榮，除此以外就只得美斯的巴塞隊友、蘇亞雷斯在2013/14年及2015/16年兩季贏得獎項。

上季美斯在西甲上陣34場攻入36球，以3球優勢力壓巴黎聖日耳門的基利安麥巴比，六度成為西甲兼歐洲聯賽神射手。他接過獎項後，除了感謝家人和隊友的支持，並指西甲重要性比歐聯還要高：「歐聯對巴塞隆拿來說十分特別，但西甲才是最重要，因為它會將我們帶到歐聯。而且在聯賽表現一般的話，想在歐聯獲得佳績是十分困難。對於巴塞，每季的目標都是要贏盡所有賽事。」

32歲的美斯季初因傷缺陣數仗，至今僅上陣5場，上仗西甲主場4：0大勝西維爾，踢足全場的他才「開齋」取得今季首個入球。

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