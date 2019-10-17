【單車亞洲賽】張敬樂梁峻榮領軍破香港紀錄　男團追逐賽摘銅為港開齋 (17:33)

香港單車隊今日於韓國鎮川，展開一連5天場地單車亞洲賽征途。儘管「牛下女車神」李慧詩首天缺陣，港隊仍有麥迪遜主力張敬樂及梁峻榮，率梁嘉儒及繆正賢的亞運銀牌組合，在男團追逐賽打破香港紀錄，更摘下銅牌為港開齋。
港男隊原本將重點放在全能賽及麥迪遜賽，寄望借亞洲賽為入圍明年東京奧運搶分，但今日於4公里男團追逐賽仍強陣出擊，派出張敬樂、梁峻榮、梁嘉儒及繆正賢出戰資格賽，並以4分10.066秒的總成績第3位踩進銅牌戰。四子下午遇上中國隊，再做出4分05.608秒佳績，不但以逾2秒優勢力壓對手奪銅，更打破去年亞運踩出的4分06.763秒香港紀錄。日本隊則力壓韓國隊，摘下金牌。
港隊憑男團追逐賽開齋，但女團爭先賽收起李慧詩，改由李燕燕伙小將楊礎搖出擊，則飲恨失牌。這對小將在初賽僅差馬來西亞隊0.141秒，挾第4位身分躋身銅牌戰，晉級後亦未能收窄差距，最終只在7隊中得「梗頸四」。港隊去年由李慧詩伙退役車手馬詠茹出擊，在此項奪銅。
而女將楊倩玉、李思穎、梁寶儀及逄瑤，在女團追逐賽銅牌戰被日本隊追上，同樣只排「梗頸四。」
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