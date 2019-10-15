【歐國外】保加利亞球迷種族歧視英軍　歐足協控該國足總　名宿史岱哲哥夫哭訴：最壞或停賽數年 (21:00)

現於美國西班牙語電視台擔任評述員的史岱哲哥夫，在節目中直認為事件傷心，「但我可怎做呢？現在很可能面臨禁賽，甚至更差，就像在英格蘭，5年未能參加比賽。人民都不應受這種對待」，他說罷便忍不住在鏡頭前飲泣。

有傳媒指他引1985年希素球場慘劇，當時有激進利物浦球迷在歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）決賽前，越過球場分隔區，襲擊祖雲達斯支持者，釀成39人死亡。UEFA事後判罰英格蘭球會禁賽歐戰5年，利物浦再加刑1年。

今日，UEFA則以球迷行為不檢，控保國足總種族歧視、擲物及噓國歌。英軍亦同被控噓國歌，及未有足夠糾察維持秩序。至於針對球迷種族歧視一項，保國警方已至少扣留最少6人。另一名宿米凱洛夫昨辭任足總會長一職，主帥巴拉哥夫其後則向英軍道歉。米凱洛夫、巴拉哥夫及史岱哲哥夫曾協助保加利亞隊奪得1994年世界盃殿軍，而後者更榮膺該年的歐洲足球先生。

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