【世盃外】伊朗0：1敗走巴林跌第3　敘利亞大捷2分壓國足升榜首 (17:23)

亞洲排名第1的伊朗隊，上周主場14：0大炒柬埔寨隊顯強勢，然而今仗面對上周輪空的另一西亞球隊巴林隊，雖作客精銳盡出，阿斯蒙及泰尼米等主力續正選登場，惟形勢佔優卻無法打破僵局，更於65分鐘因後衛馬捷賀斯尼在禁區內踢跌對手被罰12碼，主隊中場艾哈登操刀中鵠，並憑這入球以1：0力克伊朗隊，自2009年8月友賽後，時隔10年再次交手獲勝。這球亦是伊朗隊今屆的首個失球。

賽後伊拉克隊與巴林隊同樣2勝1和得7分，前者以較佳得失球升上榜首，伊朗隊3戰6分跌落第3。今周輪空的港足則3戰1分續排第4，榜尾為4戰1分失20球的柬埔寨隊。港足將於下月出戰兩場主場賽事，分別在14日對巴林隊及19日對柬埔寨隊，而伊朗則會作客大戰伊拉克。

其他組別方面，A組的敍利亞隊主場4：0大勝關島隊後，3戰全勝取9分，反壓打和菲律賓隊的中國隊升榜首；D組的沙特阿拉伯隊作客只能0：0悶和巴勒斯坦隊，暫以1分之差被烏茲別克隊搶佔榜首；G組的泰國隊則作客以2：1擊敗阿聯酋隊後，與越南隊同時3戰得7分領前。

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