【歐國外】意軍9連捷平80年紀錄　文仙尼：更希望追平世盃奪冠紀錄 (18:28)

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賽前已穩奪明年決賽周席位的意軍，是役作客收起部分主力，包括基安盧卡文仙尼、尼高路辛尼奧路等小將則任正選。意軍全場佔盡優勢，並憑貝拿迪斯治的入球先開紀錄。下半場意軍再憑比洛迪梅開二度，加上阿利斯奧羅馬洛尼及艾沙拉維的入球，以5：0大勝對手，分組賽8戰全勝。值得一提的是，今夏轉戰中超加盟上海申花的艾沙拉維，自2017年世界盃外圍賽後再為國家隊取得入球。同樣有進帳的阿利斯奧羅馬洛尼，則是首次為意軍取得入球。

連同去年11月友賽擊敗美國隊後，意大利隊各項賽事取得9連勝，追平前帥波索在1938年5月至1939年3月的連勝紀錄，當中包括在1938年世盃決賽擊敗匈牙利隊封王。主帥文仙尼賽後表示對追平紀錄感到光榮：「當然我更希望可追平他領軍兩奪世盃冠軍的紀錄。今仗證明球隊有很多出色的球員，艾沙拉維等發揮出色，之後我會再看挑選哪些球員上陣。」

同樣獲文帥稱讚的布雷西亞中場東拿利，是役74分鐘後備入替上演地標戰並領黃。這名獲祖雲達斯等豪門追獵的19歲新星指：「入替後我感到非常激動，但之後情緒平復下來，在此我要感謝一眾前輩的協助。」意大利傳媒賽後指東拿利踢法有名宿派路的影子，對此他表示：「亦有人說我像迪羅斯或者其他球員，要我從這些冠軍球員之挑選一個是非常困難，我希望有他們各人的優點。」

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