【似曾相識】機場遇反政府示威　拿傑迪錫公路徒步拖喼　上演《鄧寇克大行動》 (16:15)

相關報道：加泰獨立運動9領袖 重囚9至13年 支持者佔機場抗議 號召周五大罷工

拿傑迪錫日前克羅地亞隊踢足全場，昨日回巴塞隆拿，但遇上示威浪潮，被網民影到他在機場公路上，拖行李喼沿路肩步行。有人留言調侃，指這名今季失去正選的31歲中場正在加操。

巴塞日前就馬德里法院裁決發聲明，稱「判囚並非解決方法」，而支持加泰獨立的前帥哥迪奧拿亦表態，指被囚領袖代表加泰的主流民意，但馬德里政府「以反恐法起訴異見份子，打壓不止即抗爭不息」。加泰地區另一西甲球會愛斯賓奴則重申尊重裁決，但希望雙方在法制框架下繼續對話。今季降班西乙的基羅納就指「表達意見的自由應得到保障」。

其他報道：【世盃外】國足悶和菲律賓或失榜首 兩韓平壤交手互交白卷 日本大勝塔吉克3戰全勝