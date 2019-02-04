【世盃外】國足悶和菲律賓或失榜首　兩韓平壤交手互交白卷　日本大勝塔吉克3戰全勝 (22:47)

中國隊（國足）今晚於世界盃亞洲區外圍賽第2輪，作客僅以0：0悶和菲律賓隊，賽後3戰得7分，在A組暫列榜首（未計今晚敘利亞隊對關島隊）。而H組上演的「韓戰」，朝鮮隊亦與韓國隊互交白卷。至於日本隊則在F組榜首戰作客以3：0大勝塔吉克隊。
國足今續排出三箭頭武磊、楊旭及艾克森攻堅，惟球隊面對踢穩守突擊戰術的菲律賓隊「老鼠拉龜」，全場佔優下未能攻破對方大門，終踢成0：0完場，賽後國足3戰得7分，領先踢少1場的敘利亞隊1分，榜首地位隨時不保。
而H組今午上演的「韓戰」，亦是朝鮮隊與韓國隊29年來首次於平壤交手。雙方在沒有直播及沒有現場觀眾的情况下作賽，最終互交白卷各得一分，韓國隊以得失球較佳續居首。至於日本隊則在F組榜首戰，半場互無紀錄下，換邊後憑南野拓實3分鐘內梅開二度，加上後備登場的淺野拓磨「埋齋」，作客3：0大勝塔吉克隊，3戰全勝續高踞榜首。
另外，備戰明夏東京奧運的日本U22，今晨在友誼賽憑川崎前鋒中場田中碧梅開二度，加上效力荷甲施禾利的後衛中山雄太「埋齋」，作客以3：2爆冷擊敗強陣應戰的巴西U22。
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