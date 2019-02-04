【歐國外】卡尼3助攻兼埋齋　英格蘭6蛋贈保軍　C朗入700球難挽葡萄牙首敗 (20:11)

英軍從上周歐國外A組作客負捷克隊後即時反彈，拉舒福特甫開賽7分鐘便接應巴克里傳球打開紀錄，後者其後獲史達寧及哈利卡尼助攻梅開二度。卡尼其後又助攻史達寧，助英軍以4：0領前上半場。69分鐘，卡尼再助攻史達寧，並在85分鐘埋齋，令保加利亞隊主場吞下6蛋，惟賽事污點是英軍球員兩度受對方球迷種族歧視，導致比賽兩度暫停。英軍賽後6戰得15分，分別多次席捷克隊及第3的科索沃隊3和4分，科軍同日主場以2：0勝黑山隊。

英軍黑人球員在比賽期間，被保國球迷以扮猴子叫等方式歧視，並做出納粹手勢，球證在英軍上半場兩度暫停比賽，主帥修夫基說：「這是難以接受的。當我們聽到一些（種族歧視）聲音，便立即匯報。我曾向麾下表示，若下半場沒改善，便會離場。」拉舒福特、史達寧及在國際賽「地標」泰朗明斯等，賽後均在社交網表達不滿。主隊教練巴拉哥夫則堅稱聽不到任何種族歧視的聲音，但總理鮑里索夫在社交網稱：「我敦促米凱洛夫（保國足總會長）立即辭職，這與種族主義和仇外有關，球場上的人必須受譴責。」巴拉哥夫及米凱洛夫，是該國1994年世界盃殿軍主力。

B組葡萄牙隊球星C朗雖在72分鐘射入12碼，成為歷來第6個入球達700球的球員，但無阻有中場史堤班倫高領紅的烏克蘭隊，主場以2：1勝出，烏軍開賽27分鐘內憑耶梅卓克及耶莫蘭高各入一球奠勝，賽後7戰得19分，分別拋離次席葡軍及第3的塞爾維亞隊8和9分下，得以提早一輪出線。

H組榜首戰方面，法國隊雖有中鋒基奧特在76分鐘接應基沙文傳送先拔頭籌，卻於5分鐘後被土耳其隊扳平完場，兩軍賽後同是8戰得19分，但土軍因對賽較佳而領導群雄。

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