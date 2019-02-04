【NBA】勒邦占士回應抵制事件　指莫利「對事件不夠了解，言論傷害很多人」 (17:21)

火箭總經理莫利月初在個人twitter上載「Fight For Freedom」及「Stand With Hong Kong」字句的圖片，引起軒然大波，及後NBA主席阿當施華（Adam Silver）一再強調，聯盟堅守對方擁有言論自由的情况下，內地各界紛紛發起抵制NBA行動，至近日有緩和跡象。上周出席NBA中國賽的湖人球星勒邦占士，在當地取消所有傳媒採訪下，一直未為事件表態。不過隨隊返美後，「大帝」今在受訪時首開腔道：「我不想與莫利爭論，但我認為莫利或對事件不夠了解。很多人因此事受牽連，不只是經濟上，身體、情感和精神上都受到傷害。因此我們即使有言論自由，但言論可造成負面的後果，表達之前應該謹慎。」而他又認為評論別國的事並不恰當，外人不應說三道四。

對於占士的言論，外界反應兩極，內地網民普遍讚同，惟不少美國及香港網民在占士的社交網留言批評對方，有人直言其言論同樣沒有顧及香港抗爭者的感受，亦有人引用占士以前曾分享的貼文，諷刺對方過往一直強調公義，在此事上卻雙重標準。

另外，湖人今早在占士及朗度等主力避戰下，有D侯活任正選並取「雙雙」，助球隊在季前賽主場以104：98擊敗有史堤芬居里攻入17分的勇士。

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