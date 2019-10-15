【體操】石偉雄手握奧運資格返港 世界賽失誤成動力 教練信東奧可奪牌 (16:59)

石仔日前在德國以初賽第3位殺入世界賽決賽，惟決賽演練「李世光跳」時落地失誤，即使緊接的「李世光跳II」表現不俗，但最終只排第7名。不過，他仍憑此成績躋身奧運，時隔一屆再登最高舞台。他今日與教練Sergiy及隊友吳翹充、詹文軒返港，透露已收拾心情：「失望一定有，始終有機會奪得世界賽獎牌，但現在失誤，總算是奧運前一次經驗，令我知道要再改善，例如落地穩定性要提高。」

上屆因傷錯過入圍奧運，石仔經歷手術後再於亞運衛冕，如今重返奧運行列，他稱：「感覺已不再7、8年前般激動，心態轉變了很多，明白比賽有太多變數，即使是奧運也不會定下太高目標，只着眼於表現及發揮。教練也希望我再有突破，或要在動作上再作鑽研。」

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石仔以28歲之齡出戰東京奧運，以體操選手來說也非年輕，但教練Sergiy大讚他有力再創高峰，甚至衝牌：「他控制情緒有很大改善，現在希望他改善速度及穩定性。比賽就要像戰鬥一樣，要有目標，相信只要他做好訓練，獎牌不是沒有機會的。」石仔將短休數天，然後赴歐洲集訓，至明年初再藉世界盃寓賽於操。

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