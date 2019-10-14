【港足】紀律風波後公布U19亞錦外初選　技術總監艾拿臣暫領軍 (18:20)

港足U18上月被揭8月底到泰國集訓期間，有18名球員聯同兼職體能教練違法飲酒的紀律醜聞，青年軍主教練安頓即晚嚴懲，但令球員受傷遭投訴，足總事後將安頓停職，現仍未復職，並留待完成調查後再決定會否處分球員。而足總主席貝鈞奇早前曾說，會警告及勸導涉事球員，但會多給一次機會。而今次公布的31人初選名單中，便有19名球員曾參與該次集訓。U18代表隊於上月28日至本月1日到高雄參加邀請賽3戰全敗，當時由大港腳教練團成員張健峰帶隊，今次改由冰島籍的足總技術總監艾拿臣領軍。代表隊將於本月28日開操，31日出發到印尼雅加達，分組賽於下月6日至10日舉行，港足在K組對手為朝鮮隊、東道主印尼隊及東帝汶隊。

港足U18出戰U19亞洲賽外圍賽31人初選名單

門將：盧兆崎（標準流浪）、伍瑋謙（愉園）、戴廷匡（理文）、顏翱天（南華）

後衛：鄭俊毅（公民）、梁祐維 (東方龍獅）、葉卓文 (愉園）、伍啟睿 (冠忠南區）、曾家進（理文）、蕭子朗 (南華）、楊紫彬 (和富大埔）、陳潤潼、湯翹哲、王晉、王逸

中場：黎培基、伍家揚（愉園）、邵昀俊（香港飛馬）、陳晉一（傑志）、鄭進泓（冠忠南區）、劉君正（晉峰）、余在言

前鋒：馮梓軒、蘇荻安（愉園）、劉家喬（港會）、陳傲軒、張廣然、唐曉峰、于楊（傑志）、黃皓雋（南華）、張哲恆

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