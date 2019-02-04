【NBA】騰訊體育復播NBA被批「跪低」　狀元鍚安威廉臣季前賽生涯首「雙雙」 (17:26)

火箭總經理莫利早前於社交網上載「Fight For Freedom」及「Stand With Hong Kong」字句的圖片，引起軒然大波，及後NBA主席阿當施華（Adam Silver）一再強調，聯盟堅守對方擁有言論自由的情况下，內地各界紛紛發起抵制NBA行動。惟上周分別在上海及深圳舉行的NBA中國賽仍如常舉行，且兩仗均幾近座無虛席，球迷熱情不減。而《紐約時報》引述3名內地記者稱，官媒編輯告知記者避免強調NBA問題，以免話題過熱。

近日內地輿論明顯緩和之餘，早前響應抵制暫停直播NBA的《騰訊體育》，亦被內地網民發現在今早已復播NBA季前賽，抵制不足一周。消息傳出後內地網民反應不一，部分網民理解，有人諷刺若NBA本月尾開季時《中央電視台》也復播的話，批評的網民便不知怎辦；但亦有不少人狠批《騰訊》向NBA「跪低」，揚言罷看及嘲笑這是「最短抵制」。

另外，塘鵝今早於季前賽有應屆選秀狀元鍚安威廉臣取得職業生涯首個「雙雙」，助球隊作客以123：114擊敗馬刺。而巫師的日本隊新星八村壘亦取生涯首個「雙雙」，惟球隊則主場以108：115不敵公鹿。至於早前與獨行俠簽下一紙非保證合約的「日本LBJ」馬場雄大，昨被球隊裁走，並讓其轉投獨行俠附屬的G-League球隊德克薩斯傳奇，簽約1年。

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