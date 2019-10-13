【體操】石偉雄鎖定東京奧運資格　世界賽跳馬得第7　 (19:57)

體操世界賽今晚上演壓軸的單項決賽，雖然在8名跳馬決賽選手中，扣除憑團體成績取得奧運資格的選手後，石偉雄征奧機會已是十拿九穩，但他強調絕不掉以輕心，誓完美演繹兩個「李世光跳」。

挾資格賽第3位闖關的「石仔」，排在第6名上陣，在前面4名勁敵均有超水準發揮下，石仔在首個難度達6分的「李世光跳」，即塚原轉體270度後團兩周，落地出現重大失誤，失重心衝前雙手撐地，僅獲13.933分。

雖然石仔及時調整心態，在其後的「李世光跳II」，即前手翻前屈兩周轉體180度，修正在資格賽時的落地瑕疵，僅向後踏一步，獲15.000分，但兩跳平均僅14.499分，最終名列第7，未能突破2014年及去年的第6名成績。不過他仍繼2012年倫敦奧運後，再次取得奧運資格。

至於前日全能賽包辦金、銀牌的俄國雙星拿哥尼（Nikita Nagornyy）及達拉勞恩（Artur Dalaloyan），今晚再次包辦前二，季軍為烏克蘭隊的華迪維路夫（Igor Radivilov）。首名晉級的前奧運冠軍韓國的梁鶴善，則在難度達6分的首跳落地時失平衡，僅獲13.733分，兩跳平均14.316分敬陪末席。

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