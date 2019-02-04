【F1日本站：附精華】平治保達斯摘冠　銀箭平紀錄六連霸兼鎖定車手總冠軍 (17:31)

因「海貝思」昨吹襲本州，今站排位賽由昨午延至今早舉行，由法拉利的維迪排頭位。惟他與隊友陸奇尼於正賽起步均慢，後者更與紅牛韋斯塔本有碰撞，今站只得第7。保達斯首圈搶上頭位後，終首先完成53圈賽事，但賽會疑出錯，提早一圈出動格仔旗。

故此，最終成績只計算52圈。維迪慢保達斯逾13秒，但力抗咸美頓得亞軍。紅牛新秀艾邦再慢36秒，仍獲個人生涯最佳的第4名。賽點車隊的佩雷斯則受惠賽會犯錯，力壓雷諾侯根保得第9。

平治賽後總成績得612分，領先法拉利179分。在每隊每場最多取44分而只餘4站下，「銀箭」篤定連續6年稱霸，追平在1999至2004年，由舒密加與巴里捷奴創下的法拉利王朝紀錄。咸美頓亦在車手榜領先陸奇尼117分，只餘落後64分的保達斯可挑戰他，意味平治亦囊括車手總冠軍。

另外，同受海貝思影響的欖球世界盃，關乎出線資格的分組賽：日本隊對蘇格蘭隊如期今晚18：45上演，納米比亞隊對加拿大隊一戰則取消。

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