【NBA中國賽直擊】火箭莫利撐港言論無礙球迷熱情　籃網深圳站挫湖人兩戰全勝 (22:23)

早前火箭總經理莫利（Daryl Morey）的撐港言論，在中美引起極大迴響，日前的NBA中國賽上海站更取消了一整天的場外相關活動。而轉戰深圳站後，賽會以鑑於「複雜和沒有先例的爭議」為由，續取消湖人及籃網的一切公開採訪及記者會，而深圳公安局賽前發出溫馨提示，包括不予停車位公眾人士使用。

《環球時報》總編輯胡錫進昨表示，問題會逐步降溫，「我也希望美國方面不要採取任何舉動讓它升級」。而外交部回應發言人耿爽昨回應事件時表示：「中方會一如既往秉持開放包容的心態，歡迎外國機構和人士來華開展交流與合作。」

賽事方面，籃網除了重傷料新季收咧的杜蘭特外，前晚在上海站開賽初段傷出的籃網主將艾榮，今仗避戰提早返美未隨隊，惟殘陣的籃網半場仍以47：36，領先由勒邦占士及安東尼戴維斯等助陣的湖人。下半場不少曾齊呼「LBJ」，冀占士再上陣，但全場僅上陣12分鐘取6分的他未再上場，最終籃網以以91：77擊敗湖人，在中國賽兩戰全勝。而完場前有一名球迷突以粗口大罵莫利後離開，獲部分球迷拍掌支持。

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