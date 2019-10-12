【歐國外】卡尼12碼建功平紀錄仍負捷克　英格蘭10年來外圍賽首敗 (16:35)

兩軍今年3月曾交手，當時主場出擊的英軍以5：0大捷。與該仗相比，三獅兵除迪利阿里及基爾獲加等4人缺陣或落選，其餘位置未有變化，前線續由哈利卡尼、查頓辛祖及史達寧掛帥。卡尼開賽5分鐘射入12碼助球隊領先，亦是這名26歲前鋒第9次在國際賽射入12碼，追平名宿林柏特的紀錄。但捷克隊4分鐘後扳平。換邊後英軍加強攻勢但未能取得入球，更在85分鐘被捷克隊前鋒、上演國家隊「地標」的奧祖錫克破網。英軍最終以1：2敗陣，A組5戰4勝1負得12分，與多踢1場的捷克隊同分，仍位列榜首。

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三獅兵對上一次在大型賽事的外圍賽敗陣，已是2009年10月10日的世界盃外圍賽，當時英軍以0：1敗走烏克蘭隊。相隔43場國際賽再吞敗績，多份英國報章以「面對現實」為題，指球隊表現草率及馬虎。主帥修夫基賽後亦承認麾下表現欠佳：「未來48至72小時內，球員需要從失敗中汲取教訓。要成為一支頂級球隊，我們還有很多工作要做。球員未能控制戰局，也知道作客捷克隊並非易事，可以做的是向前看。」

英格蘭隊下周二將作客保加利亞隊，鑑於有保加利亞球迷在上仗作客種族歧視英軍球員，是役或再有同類事件發生。修夫基未有回應屆時會否罷踢以示不滿：「我們將遵守歐洲足協的相關規定，球員只會專注賽事。」

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