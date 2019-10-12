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【港足人語】葉鴻輝破上陣紀錄　李健和讚勤力　王振鵬稱任後備心悅誠服 (17:13)

葉鴻輝代表港足接近10年，早前打破紀錄，以72場成為港足隊史上陣次數最多球員，恩師李健和及港足二號門將王振鵬，亦給予高度評價。前者表示，觀乎現今本地門將，沒人比「英雄輝」更勤力；後者承認，勁敵多年來職業態度均是200%的努力及認真，自己是心悅誠服任其後備門將。

葉鴻輝師承盧國華，出道時獲港足名宿李健和提攜，作為其中一個恩師，李健和表示，愛徒由出道至今一直表現穩定，心理質素及鬥心都很強，當有嚴重犯錯時，會很快加以糾正。更難得的是，他除了球會恆常訓練，還會額外找體能教練特訓，「觀乎現今本地門將，暫時沒有人可以有他這麼勤力，我認為港足目前未來7、8年，也很難找到威脅他的門將。」

至於傑志正選門將王振鵬，與葉鴻輝在港足競爭位置，雖長年只能擔任港足二號門將，但阿鵬對此並不介意，並讚競爭對手無論訓練還是比賽，態度都是200%努力及認真，「這一點他一直以來都沒改變，而我確實做不到這樣。我們在港隊其實沒有競爭關係，我不會為未能上陣而不高興，碓實他是較全面及穩定，我是甘願做他的後備門將。」

「英雄輝」代表港足10年回顧

場次    日期    賽事    賽果　簡評

/*    2009年12月12日    2009年東亞運動會足球決賽    主1：1和日本（12碼勝5：3）    勇奪金牌最大功臣

1    2010年2月11日    2010年東亞錦標賽決賽周    客0：3負日本    首場國際A級賽

7    2011年7月23日    2014年世界盃外圍賽    客0：3負沙特阿拉伯    首次參加世盃外

27    2013年11月19日    2015年亞洲盃外圍賽    主0：2負烏茲別克    首次戴上港足隊長臂章

32    2014年10月14日    國際友誼賽    主0：7負阿根廷    香港足總百周年表演賽，面對美斯為首的阿根廷隊

38    2015年6月11日    2018年世界盃外圍賽    主7：0勝不丹    在國際A級賽至今最大比數勝仗

40    2015年9月4日    2018年世界盃外圍賽    客0：0和中國    

46    2015年11月17日    2018年世界盃外圍賽    主0：0和中國    兩鬥國足共阻止近80次攻門力保不失，後被內媒稱為「曾讓國足絕望的人物」

50    2016年10月6日    國際友誼賽    客2：0勝柬埔寨    國際A級賽達50場

57    2017年6月13日    2019年亞洲盃外圍賽    主1：1和朝鮮    時隔8年再次打和朝鮮隊

68    2018年11月16日    東亞錦標賽外圍賽次圈    客5：1勝蒙古    以較多入球力壓朝鮮隊，時隔9年晉身決賽周

71    2019年9月10日    2022年世界盃外圍賽    主0：2負伊朗    以71場超越李志豪，成港足上陣最多球員

72    2019年10月10日    2022年世界盃外圍賽    客0：2負伊拉克    撲出一球12碼，上陣紀錄繼續改寫

*東亞運不計算國際A級賽

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