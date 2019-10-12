【港足人語】葉鴻輝破上陣紀錄　李健和讚勤力　王振鵬稱任後備心悅誠服 (17:13)

葉鴻輝師承盧國華，出道時獲港足名宿李健和提攜，作為其中一個恩師，李健和表示，愛徒由出道至今一直表現穩定，心理質素及鬥心都很強，當有嚴重犯錯時，會很快加以糾正。更難得的是，他除了球會恆常訓練，還會額外找體能教練特訓，「觀乎現今本地門將，暫時沒有人可以有他這麼勤力，我認為港足目前未來7、8年，也很難找到威脅他的門將。」

至於傑志正選門將王振鵬，與葉鴻輝在港足競爭位置，雖長年只能擔任港足二號門將，但阿鵬對此並不介意，並讚競爭對手無論訓練還是比賽，態度都是200%努力及認真，「這一點他一直以來都沒改變，而我確實做不到這樣。我們在港隊其實沒有競爭關係，我不會為未能上陣而不高興，碓實他是較全面及穩定，我是甘願做他的後備門將。」

「英雄輝」代表港足10年回顧

場次 日期 賽事 賽果 簡評

/* 2009年12月12日 2009年東亞運動會足球決賽 主1：1和日本（12碼勝5：3） 勇奪金牌最大功臣

1 2010年2月11日 2010年東亞錦標賽決賽周 客0：3負日本 首場國際A級賽

7 2011年7月23日 2014年世界盃外圍賽 客0：3負沙特阿拉伯 首次參加世盃外

27 2013年11月19日 2015年亞洲盃外圍賽 主0：2負烏茲別克 首次戴上港足隊長臂章

32 2014年10月14日 國際友誼賽 主0：7負阿根廷 香港足總百周年表演賽，面對美斯為首的阿根廷隊

38 2015年6月11日 2018年世界盃外圍賽 主7：0勝不丹 在國際A級賽至今最大比數勝仗

40 2015年9月4日 2018年世界盃外圍賽 客0：0和中國

46 2015年11月17日 2018年世界盃外圍賽 主0：0和中國 兩鬥國足共阻止近80次攻門力保不失，後被內媒稱為「曾讓國足絕望的人物」

50 2016年10月6日 國際友誼賽 客2：0勝柬埔寨 國際A級賽達50場

57 2017年6月13日 2019年亞洲盃外圍賽 主1：1和朝鮮 時隔8年再次打和朝鮮隊

68 2018年11月16日 東亞錦標賽外圍賽次圈 客5：1勝蒙古 以較多入球力壓朝鮮隊，時隔9年晉身決賽周

71 2019年9月10日 2022年世界盃外圍賽 主0：2負伊朗 以71場超越李志豪，成港足上陣最多球員

72 2019年10月10日 2022年世界盃外圍賽 客0：2負伊拉克 撲出一球12碼，上陣紀錄繼續改寫

*東亞運不計算國際A級賽

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