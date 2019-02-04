【NBA：附精華】居里25分鐘砍40分助勇士大勝　利安納首戰僅上陣10分鐘 (21:08)

利安納今晨賽前原未被列入快艇大軍，最終仍在上半場上陣10分45秒，貢獻7分6助攻，沒有失誤，但快艇仍以91：111不敵金塊。另邊廂「咖哩仔」在季前賽首仗對湖人僅攻入17分，但今仗19次起手14中，攻入全場最高的40分，助勇士大勝木狼。

出戰中國賽的籃網及湖人則轉戰深圳再交鋒，前者新援艾榮前晚帶面具上陣1分鐘即再傷面骨，未知明晚能否上陣。而針對火箭總經理莫利近日聲援香港示威，引發NBA與中國的外交風波，聯盟決定取消兩軍記者會等所有傳媒活動。

另外，美國總統特朗普日前批評勇士教練卡爾，未對風波表態，形容對方是膽小幼嫩的小男孩。卡爾反駁自己多次為槍械管制發聲，今次不表態是對事件了解不足，續與大前鋒祖利蒙特格連拒評論事件。惟後者補充美國與中國是兩個不同國度，而莫利只是如其他美國公民一樣，享有言論自由。

至於在青海西寧舉行的CBA季前賽，前NBA球星美籍華裔後衛林書豪，獲得加盟北京首鋼後的首勝，他今日貢獻11分，助球隊以89：68大勝江蘇肯帝亞。

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