【世盃外】一場比賽兩種感動　伊朗女球迷等待40年終破禁忌入場　柬埔寨一人球迷撐到最後 (19:31)

自1979年伊斯蘭革命起，雖伊朗法例沒有明文規定禁止當地女性進入運動場觀看賽事，但這一直是國內禁忌，直至上月有一名女球迷因喬裝男性入場觀賞被發現被判監而自焚，經國際足協介入，伊朗足總終讓步在今場世盃外讓女性購票入場，因最初僅發售3500張女性專用門票瞬間已被搶購一空，最後再多售1100張，雖名額僅佔有8萬個座位的阿沙迪球場約5%，並需坐在「女性打氣區」，但足以令昨晚成為伊朗歷史性的日子。

女性打氣區座無虛席，一眾伊朗女球迷能夠親眼看到國家隊出戰世盃外，都難掩興奮之情，據報有女球迷更早於開賽前兩小時已入場等待。另有球迷亦在場內揮動國旗及手機自拍。伊朗隊亦未有令4600名女球迷失望，在上、下半場各入7球，加上客軍12碼宴客，最終大勝14：0。

另邊廂，眼見國家隊大比數落後，作客的柬埔寨隊球迷亦陸續失望離場，不過在完場前5分鐘，落後0：13時，鏡頭捕捉到客隊看台上，就只剩下一名球迷，但他仍然堅持吶喊，一手打鼓再揮動國旗，精神可嘉，賽後這一幕片段在網上廣傳後，感動到全球的球迷。

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