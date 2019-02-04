【世盃外】港足作客0：2負伊拉克　麥柏倫為踢法保守解畫：若對攻會像柬埔寨吞14蛋 (17:32)

港足正選沿用上月主場對伊朗隊的4-5-1陣式，由重返港隊的徐德帥取代徐宏傑任右中場，艾力士打單箭頭。作客遠征的港足今仗屯兵後場靜待突擊機會，雖開賽僅8分鐘，有左閘老將丹尼在禁區內拉跌對手輸12碼，不過門將葉鴻輝「捉到路」飛身撲出力保不失，及後他再救出一球遠射表現神勇。但戰至39分鐘，射失12碼的主隊前鋒穆罕納德阿里將功補過，在港足兩名守將羅素及丹尼力壓下迎頂，笠過葉鴻輝打破僵局，港足半場落後0：1。

換邊後港足有較多攻勢，58分鐘，艾力士接應罰球迎頂，被主隊門將哈馬特撲出兼被指越位在先，主隊及後有兩次勁射僅柱邊出界。戰至79分鐘，丹尼在禁區再輸12球，葉鴻輝再「捉到路」但欲救無從。落後兩球的港足，於完場前4分鐘換入黃威及辛祖傾力反撲，即有兩次黃金機會，一次藉門將哈馬特撲出不遠呈半空門狀態，黃威禁區外第一時間起腳但「撻Q」射斜；而港足完場前最後一擊，辛祖在禁區內轉身妙射，被哈馬特僅僅撲出，最終港足負0：2。此外，比賽期間曾拍攝到看台上有主場球迷穿上的T恤印有一些標語，似是聲援伊拉克近日的流血示威，另有當地球迷的T恤更印有香港特區區旗，並舉起橫額以示歡迎。

而同組另一仗，伊朗隊憑安沙里法特「大四喜」及阿斯蒙連中三元，主場以14：0大炒柬埔寨隊，兩戰全勝升上榜首，伊拉克隊及巴林隊則同得4分緊隨其後。港足賽後與柬埔寨隊同得1分，以較佳得失球差由榜尾反壓微升至第4。

賽後港足主教練麥柏倫坦言，兩隊水平存明顯差異，並對踢法保守解畫，強調港隊目前水平是難以跟伊拉克隊對攻，並稱：「對攻的下場就會像柬埔寨隊，以0：14大敗予伊朗隊。」他續道，首個失球後衛略有大意沒跳頂，第2球則速度不及而犯天條：「伊拉克隊今仗製造不少攻勢，取得兩個入球，是值得全取3分。伊拉克隊踢出國際賽的節奏，而港足卻踢出香港的節奏。」港足今屆世盃外仍未敲響勝鼓，麥柏倫再次籲給予時間改善：「港足是正在發展中的球隊，這只是我領軍的第4仗，仍在加強防守變得更嚴密，若保持這改善步伐，我相信兩年內，港足會成為一支難以應付的球隊，現在需不斷練習及檢討。」

至於今仗撲出一球12碼的門將葉鴻輝認為，球隊發揮不俗：「球隊表現可以接受，始終是作客環境，對手在地理及天氣都較適應，上半場開段對手壓逼很好，令球隊明顯不習慣，但之後開始知道該如何防守，整體發揮算是不錯。」他期望下月兩場主場世盃外能打開勝利之門。今仗續獲正選兼踢足全場的小將羅梓駿則稱，自覺體能還是執行防守戰術都有進步，並製造到攻門機會，算是達到教練賽前部署。港足大軍今午乘機到卡塔爾的多哈後再轉機，預計明午抵港，下周輪空未有世盃外及比賽。

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