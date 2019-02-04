【NBA】籃網NBA中國賽上海站挫湖人　未受抵制影響幾乎全場爆滿 (22:19)

早前火箭總經理莫利在社交網貼文支持香港社會運動後，NBA主席阿當施華（Adam Silver）表明支持對方言論自由權利，令火箭以至全NBA遭中方抵制，NBA中國賽上海站的場外宣傳物品均被移除，昨日的場外活動全告取消。不過抵制行動沒有撲滅球迷熱情，兩軍球員今午出外均被大批球迷追隨。而今晚如期在平治中心進行的賽事，全場幾乎爆滿，部分球迷則帶同中國國旗入內。最終籃網雖有星將艾榮開賽初段傷出，但仍以114：111擊敗有球星「大帝」勒邦占士、「一字眉」安東尼戴維斯及朗度助陣的湖人。

另外，在日本埼玉超級競技場上演的NBA日本賽，火箭在兩大球星夏登及韋斯特布克同樣各取22分下，以118：111擊敗多倫多速龍。而新奧爾良塘鵝今早憑選秀狀元錫安威廉臣獨取全場最高29分下，作客以127：125挫芝加哥公牛。

至於華盛頓巫師今早在季前賽，主場以137：98大勝CBA球隊廣州龍獅一役，有共產主義受難者紀念基金會的人士，在賽前於場館內外派發「FREE HONG KONG 光復香港 時代革命」的T恤，部分球迷在場內穿起，而該會人士在場內派發時被保安沒收T恤，但穿起觀戰的球迷則不受影響，場內亦有人舉起支持香港的標語，因違反場內規則被阻止。

另外，美國總統特朗普首次回應中國抵制NBA事件，稱NBA知道自己正在做什麼，並暗批聯盟過往討好中國的做法，又指美國男籃兼馬刺主帥普波域治及勇士主帥卡爾批評自己的講話，不太尊重自己國家。早前卡爾曾指特朗普可能沒有足夠知識回應中國的問題，而普波域治則暗批對方捍衛言論自由不如NBA主席阿當施華。

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