【單車】李慧詩下月領銜主場戰世盃香港站　門票明早開售 (18:18)

香港單車隊原定今午舉行記者會，但因局勢不穩及交通隱憂而臨時取消，包括李慧詩、李海恩、張敬樂、梁峻榮、梁嘉儒、繆正賢等車手，今午在香港單車館訓練後，改與世界盃香港站吉祥物，拍下宣傳片段做勢。新季世界盃下月初開鑼，香港站訂於下月29至12月1日上演，屬第3站賽事，亦是奧運積分賽之一。上季至今保持不敗的李慧詩今年1月於香港站，與李海恩分別摘下凱林賽（又稱競輪賽）金、銅牌，李慧詩更奪得爭先賽金牌成雙料冠軍，目前亦於女子爭先賽及凱林賽，均高踞世界前二席位，進軍明年東京奧運不成問題，但沈金康稱：「李慧詩是上屆雙料世界冠軍，帶給港隊多一個世界盃席位，預料會派出李海恩及李燕燕參賽。奧運資格以外，我更想她們以世界盃作準備，特別是在香港站爭取好成績。」

港隊同時以男、女子麥迪遜奧運入場券為目標，但兩項均徘徊在入圍邊緣，沈金康稱：「香港站有主場之利，加上屬於第3站，因此對入圍非常重要，只要在此取得好成績，或許不用再戰之後3站，好讓運動員有更多時間專注準備世界賽。」港隊在新季世界盃開鑼前，將先赴韓國仁川出戰場地單車亞洲賽，亦為奧運積分重要一役。

世界盃香港站票價由$30至$200不等，明早10時起於城市售票網開售，詳情可瀏覽ucitrackworldcup.hk。

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