【港足】明晨作客撼伊拉克　港足世盃外求和搶分 (19:38)

港足現於世盃外亞洲區次圈C組以1和1負暫列榜尾，近年作客西亞幾乎全敗兼零入球，今仗將要面對從未交手、被視為同組實力僅次於伊朗隊的伊拉克隊。港足今早到可容納6.5萬人的巴士城體育城球場，作賽前最後一課操練，今午在酒店附近散步輕舒腳頭。

港足上月主場面對亞洲一哥伊朗隊，正選排出7名後衛抵擋下，最終僅以2球落敗，表現不算失禮，今仗面對更困難的作客環境，預計主教練麥柏倫排出的正選陣容不會有太大變動，加上港超賽事在過去一個月接連延期，港足陣中7名傑志球員，包括料正選的黃洋、丹尼、艾里奧及羅梓駿，接近有一個月未有正式比賽，而預計任單箭頭的艾力士，暫被所屬球會中超大連一方取消球員註冊，狀態成疑，故上月底分別在中超及中甲都有上陣的守將羅素及徐宏傑，狀態更見重要。而時隔近一年重返港足決選的徐德帥，上周日為東方龍獅在港超踢足全場，將有機會「擔正」任右中場。至於同組另一場，上仗擊敗港足的伊朗隊，於香港時間今晚9時半主場迎戰柬埔寨隊，爭取兩連勝。

另外，香港足總今午公布，今日至下周日舉行的甲、乙及丙組、女子、青少年及5人聯賽將會延期，以免球迷及家長因各球場附近交通受到影響，補賽再作公布，4天涉及多達97場賽事。自港府上周五訂立《禁蒙面法》後，今次為足總第二次取消一周內所有賽事。

港足作客vs.伊拉克預計陣容：

葉鴻輝

徐宏傑 艾里奧 羅素 丹尼

徐德帥 羅拔圖 黃洋 陳俊樂 羅梓駿

艾力士

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