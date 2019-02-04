【港足】撼伊拉克前最後備戰　麥柏倫：害怕是錯誤的形容詞　主隊中場大將傷退 (21:06)

伊拉克vs.港足 明晚23：59開賽

國際足協經當地視察，今年8月獲准伊拉克隊重返主場出戰世盃外，明仗為該隊8年來首次主場出擊。然而，香港與伊拉克目前可謂「難兄難弟」，同樣政局不穩及有連串示威。雖比賽場地的巴士拉，距離流血衝突最嚴重的首都巴格達，位置上有一段距離，惟當地亦持續有示威聲援。亞洲足協安全部門專員評估當地情况後，認為適合繼續比賽。而港足經15小時長途跋涉，於前日傍晚抵埗，球員在酒店稍作休息後，隨即到當地操練。

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港足現於世盃外亞洲區次圈C組，以1和1負暫列榜尾，今次面對2007年亞洲盃冠軍伊拉克隊，被視為同組實力僅次於亞洲「一哥」伊朗隊。兩隊過往從未對壘，但港足近年作客西亞大多敗陣而回，更未能取得入球。同組另一場，上仗擊敗港足的伊朗隊，在明晚主場鬥柬埔寨隊。

伊拉克日間氣溫高達40℃及十分乾燥，而比賽於當地時間晚上7時舉行。港足門將葉鴻輝認為，長途航班雖有疲態，但在當地酒店休息過後，感覺反而更精神：「伊拉克晚上天氣跟香港差不多，球場草地質素很好，賽前兩天訓練主要集中在恢復方面，教練希望球員在比賽時更有活力。」預計明仗復任正選前鋒的艾力士稱，當地氣氛平靜沒有異樣，令球員可如常專注備戰，自己亦急不及待落場比賽。後衛丹尼就認為，港隊眾將熟習作客面對主場球迷熾熱氣氛作賽，可中和伊軍主場優勢。

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港足主教練麥柏倫說，伊拉克隊陣中不乏速度快及技術好的球員，料控球率會佔優，「但害怕會是錯誤的形容詞，我們知道伊拉克球員的水準，需要執行戰術製造麻煩，但我們期待今次挑戰」。港隊陣容料如上仗對伊朗隊，派出多名後衛正選，右閘徐宏傑會推前一格參與進攻工作。

港足今次23人大軍中，前鋒夏志明因傷落選，國援徐德帥則隔近一年重返港隊。陣中3名年輕球員鍾偉強、鄭兆均及羅梓駿，均有機會落場參與反擊重任，前兩者更首次非以補選身分，直接入選大港腳。鄭兆均說，上月首為大港腳落場後，信心提升不少，希望今仗能正選作貢獻。鍾偉強亦稱現時信心和狀態皆不錯，會努力爭取表現。

另一邊廂，伊拉克隊陣前有外流瑞典超赫根的中場阿密特耶仙因傷退隊，但在克羅地亞落班的另一中場捷盧安夏密特已入籍，今仗可披甲，令該隊外流球員維持6人。伊拉克隊教練是曾代表前南斯拉夫及斯洛文尼亞出賽的名將卡坦歷。

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