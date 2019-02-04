【NBA】NBA主席重申支持言論自由　普波域治力撐　央視評論批與NBA價值觀背道而馳 (18:37)

前日公開支持莫利擁有言論自由的NBA主席阿當施華，昨再次重申立場：「NBA不會去監控球員、僱員和球隊老闆在這些問題上該說什麼，不該說什麼。我們不能那麼做。在過去三十年，NBA對中國人民產生了巨大吸引力，我們看到籃球成為了增進中美人民的感情紐帶，同時我們亦明白兩國擁有不同的政治制度和價值觀。和其他許多全球品牌一樣，我們的業務擴展到各個不同制度的國家。但對於那些質疑我們動機的人來說，這不只是擴展我們的商業領域。平等、尊重、言論自由的價值觀長久以來定義了NBA。作為一個以美國為基礎的全球性籃球聯賽，傳遞這樣的價值觀是我們最大的貢獻之一。」

此外，施華亦明言聯盟沒有責任去決定言論的對與錯：「NBA歷久不衰的原因之一，正是基於包容性，接納不同的觀點、背景、種族、性別和宗教。目前聯盟有25%的球員都不是出生在美國，我們的同事在各地工作，包括北京、香港、上海和台北。這樣的多樣性帶來一種信念，就是無論我們有何不同，都可以尊重和珍視彼此。我們的共同之處，包括對體育的力量可以帶來改變的信念，仍然是我們的基本原則。世界各地的人對不同的問題有不同的觀點，包括美國和中國，裁決這些分歧不是NBA的職責。」

對於施華的言論，身兼美國男籃及聖安東尼奧馬刺主帥的普波域治亦開腔力撐，並以對方過去三年捍衛這些價值觀，諷刺特朗普在這方面不如對方：「施華能在這種壓力下強調聯盟堅持的價值觀並不容易。這些價值觀是我們全都認同的，至少過去三年來，NBA都很認同，我為他的堅持感高興。」而他又讚揚對方是「進步派領導者」，並引用前快艇班主史達寧因種族歧視黑人而被聯盟終身禁賽作例子：「我們還記得他如何處理前快艇班主的事，這讓我們都非常驕傲。幾年前，我在紐約看到了同性戀者遊行，發現施華就站在遊行船上，舉著支持LGBTQ的牌，我又很為他驕傲。現在他已經明確表態支持言論自由了，我還是為他驕傲。」

至於洛杉磯快艇主帥李華士則拒絕評論莫利的言論，但明言支持對方有言論自由：「當然，在美國你不會因為說錯一句話就被殺掉。我們尊重他人說話的權利，哪怕我們不認同，跳出來反對也可。我可以反對你說的所有內容，這也是我的自由。但我也想說，言論自由可以造成很嚴重的後果，所以要說什麼話之前，最好還是三思一下。」

中央電視台今發文評論施華的言論，指出平等與尊重是相互的，莫利的錯誤言論沒有尊重中國的主權和民族尊嚴，施華的態度更沒有體現出平等的姿態，批評其言論與維護NBA的價值觀背道而馳。

而費城76人今早在季前賽主場以144：86大勝CBA球隊廣州龍獅一戰，有一對坐在廣州龍獅後備席附近的美國夫婦，因在場內高舉「FREE HONG KONG」，並在場內大叫口號，保安其後以「不要政治」為由將兩人逐出球場。此外，76人賽後在社交網貼上數張兩軍球員握手及擁抱的相片，並寫上「尊重」。

另外，湖人及籃網大軍已飛抵上海備戰明晚在平治中心（Mercedes-Benz Arena）舉行的NBA中國賽，惟兩軍今日部分活動包括NBA關懷行動及NBA球迷之夜已宣布取消，其中在平治中心外的兩軍海報，更被換上中國國旗。

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