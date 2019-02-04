【反修例風波】疑因支持香港社運　港花式足球代表被勸退賽　電競港將遭DQ兼停賽1年 (18:13)

美國潮流品牌Vans早前舉辦鞋款設計比賽，一款以香港反修例運動為主題的款式，獲准參賽後突被DQ，仍引起自我審查之嫌及港人不滿。應屆花式足球香港冠軍黎俊賢，前日於Instagram即時動態上載照片，在一雙Vans黑鞋上用塗改液寫上「FREE HK」。

港隊花式足球星將施寶盛今午在個人專頁撰文，稱發生另一宗「NBA」事件，黎俊賢因上述行為被匿名人士舉報：「收到國內主辦方通知，表示擔心有麻煩發生，暗示將可能DQ其選手資格，再次發生被勸退賽事件。」

施寶盛稱正與國際花式足球聯盟（WFFA）了解事件，不排除將有更多人杯葛賽事以示不滿，並感嘆道：「在香港當運動員，每天刻苦訓練，不就是為了走上世界舞台為港爭光，但如果連自身的言論自由和保護香港的信念都被奪去，請問贏了世界又如何 ?」

此外，香港電競選手blitzchung周日勝出《爐石戰記》亞太區大師職業賽，他在比賽時穿着便服，惟接受賽後訪問時戴上防毒面罩，當時為禁蒙面法生效的第2日；他在主持要求下說出「光復香港，時代革命」，引起嘩然。該訪問片段隨即被下架，blitzchung昨被賽會指違規，被罰取消賽事資格及獎金，禁賽1年；訪問主持亦被終止合作。

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