【甲一籃球】千萬大軍東方開操　主帥白蘭特領3新援亮相　劍指ABL與本地錦標 (16:10)

上屆東方龍獅無緣東南亞職業聯賽（ABL）總決賽，在執教3季的艾度托利斯及外援主力艾利諾離隊後，今季銳意改革。球隊早前已公布由曾執教NBA發展聯盟（G-League）球隊的美籍少帥白蘭特接掌；新外援則有加拿大籃球聯賽MVP控衞基爾，以及前NBA發展聯盟球員派斯，上季加盟的中鋒荷利菲特續留隊。今早的開操及拜神儀式上，上季借往台灣SBL金門酒廠，並當選最佳新人的張文平亦正式回歸，有望在新賽制下以本土球員身分出戰ABL。

據報ABL將放寬「本土球員」限制，只需與所屬球隊有地緣關係，即在該地出身亦可屬「本土球員」，並減去以往台、港、澳、中的華人血緣關係分開計算的做法，故擁有台灣血統的張文平或可成「本土球員」為東方出戰ABL。班主游永強指仍未確定張文平的本地球員資格，但認為成數過半，暫時未有其他隊伍反對；他續談及今季目標：「班費與上季相若，超過一千萬，重整資源後可有效運用，希望重奪ABL及本地錦標。」

白帥及新外援均來自美國，隊長李琪相信會帶來更現代化的打法，切合球隊所需：「過去兩年球隊有點樽頸，新教練帶來新衝擊，相信今年戰術和風格會截然不同。新外援融入得不錯，有職業球員風範。教練暫未提及個別分工，但新援都較年輕，和本地球員仍未熟悉，我會在場上多加輔助。」

至於應屆SBL總冠軍及亞冠八強份子富邦勇士，來季亦會參戰ABL，李琪坦言是一大強敵：「他們未聘請全部外援，但只計本地陣容也很強，尤其是林志傑，經驗和能力仍屬CBA級數，在ABL可算是超班。」東方上周在佛山與CBA球隊廣州龍獅及ABL球隊澳門黑熊友賽，而本月將繼續到內地進行熱身賽，備戰下月展開的ABL賽季。

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