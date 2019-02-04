【世盃外】港足15小時長征抵達伊拉克　上月鬥伊朗隊噓國歌罰款12萬元 (22:05)

港足今凌晨約1時登機，先到卡塔爾多哈轉機，經過近15小時，在今日傍晚終抵達伊拉克巴士拉。球員到酒店稍息後，數小時後會展開操練。

足總對上一屆世盃外被FIFA多次罰款，當中主場對中國隊時球迷噓國歌，被罰款1萬元瑞士法郎（約7.7萬港元），如今對伊朗隊再犯，令罰款加碼至12萬港元。

香港局勢持續動盪，貝鈞奇及溫達倫均有信心下月兩場世盃外主場可如期在港舉行，暫未有「plan B」改在中立場舉行。

另邊廂，伊拉克足總日前公布24人名單出戰兩場世盃外，包括明晚主場對港足，以及下周二作客柬埔寨隊。然而生於美國、現效力美職阿特蘭大聯的30歲前鋒祖斯甸美蘭，則拒絕徵召。當事人在社交網發聲明表示，已很努力與足總及所屬球會協調，但剛於周日為球會出賽的他，面對下周六有季後賽，最終雙方仍未能達成共識，「時間和飛行距離是最大問題，這個情况下，我無法恢復到最佳狀態為國家隊及球會出賽。」

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