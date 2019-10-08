【港足】U18紀律風波　貝鈞奇：會警告及勸導，給球員一次機會 (20:59)

港足U18於8月底至9月初到泰國集訓的最後一天，被揭發兼職體能教練與18名球員到酒吧飲酒看英超球賽，違反泰國未滿20歲不能飲酒的法例。事後青年軍主教練安頓嚴懲球員，包括向球員擲水樽，事後遭投訴而被停職，兼職體能教練則已被解約。而球隊早前到高雄參與的邀請賽最終3戰全敗。

足總董事局今午例會討論多項事件，令會議長達近5小時才結束。足總主席貝鈞奇會後表示，安頓暫時繼續停職，但未有開除繼續保留其職位，涉事的球員亦會作出警告，「會勸導跟他們上下課。球員畢竟都在港隊訓練了一段長時間，入選都是優秀球員。很多人都犯過錯，今次可以給他們一次機會，未至於去到咁盡，我們希望寬容教導，提醒他們日後代表港隊出外比賽及集訓，要嚴肅點、認真點和不要違規，包括注意當地飲酒問題。」

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至於今季港超已有多場賽事延期舉行，足總行政總裁溫達倫說，正在尋求解決方案，如考慮在明年農曆新年及新年後的空檔期，安排補賽，加上港足明年國際賽周非期滿，故可考慮舉行聯賽。至於已改期的社區盃及港澳埠際賽，貝鈞奇指現仍未編排補賽日期，留待競賽部商議。

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