【壁球】港壁總會鑑於政局不穩　宣布香港公開賽延至明年舉行 (17:47)

原於每年11至12月進行的香港壁球公開賽，屬世界職業巡迴賽中最高的「白金級」賽事，因此吸引不少世界級球手來港赴會，例如去年便有時任世界「一哥」蘇奧巴治及「一姐」舒雅賓妮參戰。

賽事過往多在香港壁球中心及香港公園體育館進行，今年原計劃首次將準決賽及決賽移師西九文化區；不過香港壁總今午發聲明指，「鑑於近日香港的情况，經過審慎考慮及與各持份者商討」，決定將賽事延至明年，現正與世界職業壁球員協會（PSA）商討新賽期。

近月受影響的體育賽事：

日期 賽事

9月22日 足球社區盃［延期］

9月及10月 多場港超賽事［延期］

10月 多場學界賽事［延期］

10月中 足球港澳埠際賽［延期］

10月5至13日 香港網球公開賽［延期］

10月5至6日 康文署公開劍擊錦標賽［取消］

10月13日 香港單車節［取消］

10月15日 國際友誼賽（港足vs.馬來西亞）［取消］

10月17至20日 PGA高爾夫球中國系列賽香港站［取消］

12月2至8日 香港壁球公開賽［延期］

暫定如期進行的體育賽事：

10月27日 維港泳

11月1至3日 世界海岸賽艇錦標賽

11月12至17日 香港公開羽毛球錦標賽

11月28日至12月1日 香港高爾夫球公開賽

11月29日至12月1日 香港世界盃場地單車賽

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