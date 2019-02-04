【NBA】NBA主席支持莫利擁言論自由表達意見　央視宣布暫停NBA直播　內地網民反擊稱「支持911」 (17:27)

火箭總經理莫利早前因在社交網貼文支持香港近期因反修例風波引起的社會運動，令火箭被中國全面封殺，昨晚身處日本出席NBA季前賽活動的主席阿當施華亦打破沉默，明言支持莫利表達個人意見的言論自由。惟此舉再次激化內地各界反彈，中央電視台發聲明反對施華說辭，並宣布即時暫停包括中國賽在內所有NBA季前賽直播。而內地藝人李易峰、范丞丞及吳謹言等相繼宣布退出本周舉行的NBA中國賽相關活動。而不少內地網民更在NBA社交網上留言聲稱「支持911」，以反擊言論自由講法。
火箭總經理莫利因日前於社交網上載「Fight For Freedom」及「Stand With Hong Kong」字句的圖片，引起軒然大波，內地商界及體育界相繼封殺這支在中國擁有眾多球迷的NBA球隊。昨日NBA雖在官方聲明上表明對莫利的不當言論感極其失望，但內媒不滿未為事件道歉及向莫利作出處分。而昨晚NBA主席阿當施華打破沉默，在日本出席活動時，明言支持莫利表達個人意見的言論自由權利：「毫無疑問地，從經濟上的影響已很明顯，那條貼文（莫利言論）已產生了巨大且合理的反響。我看到有些媒體（美媒）指我不支持莫利，實際上並非如此。我要明確表示，作為一間以價值觀為基礎的機構，我們支持他表達個人意見的言論自由權利。」他又表示自己同時支持籃網班主蔡崇信批評莫利的言論自由。
惟此話一出，再次激化內地各界反彈，中央電視台今發聲明反對施華說辭：「對於阿當施華聲稱支持莫利自由表達權利的說辭，我們予以強烈不滿和反對。我們認為，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇。為此，中央廣播電視總台央視體育頻道決定，立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。」而人民日報則撰文批評施華雙重標準，並引用快艇前班主史達寧曾因種族歧視而被終身禁賽作例子。
此外，NBA中國賽將於本周四及六分別在上海及深圳舉行，由湖人對陣籃網，惟原定參與場外相關活動的一眾內地藝人包括組合UNINE、李易峰、范丞丞、鄭雲龍、白敬亭及吳謹言等相繼宣布退出。而身為NBA中國形象大使的蔡徐坤亦宣布終止與NBA合作，並在聲明中指出四個堅決：「堅決捍衛一個中國原則，堅決擁護祖國統一，堅決維護國家主權及領土完整，堅決反對任何企圖分裂國家的言論和行為。」
至於不少內地網民則在NBA及火箭的官方社交網反擊言論自由的講法，更有眾多留言聲稱「支持911」（美國911襲擊事件）。但同樣有不少香港及歐美球迷留言力撐香港爭取自由民主，並貼上早前莫利的貼文圖片以示支持。
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