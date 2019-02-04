【NBA】NBA主席支持莫利擁言論自由表達意見　央視宣布暫停NBA直播　內地網民反擊稱「支持911」 (17:27)

火箭總經理莫利因日前於社交網上載「Fight For Freedom」及「Stand With Hong Kong」字句的圖片，引起軒然大波，內地商界及體育界相繼封殺這支在中國擁有眾多球迷的NBA球隊。昨日NBA雖在官方聲明上表明對莫利的不當言論感極其失望，但內媒不滿未為事件道歉及向莫利作出處分。而昨晚NBA主席阿當施華打破沉默，在日本出席活動時，明言支持莫利表達個人意見的言論自由權利：「毫無疑問地，從經濟上的影響已很明顯，那條貼文（莫利言論）已產生了巨大且合理的反響。我看到有些媒體（美媒）指我不支持莫利，實際上並非如此。我要明確表示，作為一間以價值觀為基礎的機構，我們支持他表達個人意見的言論自由權利。」他又表示自己同時支持籃網班主蔡崇信批評莫利的言論自由。

惟此話一出，再次激化內地各界反彈，中央電視台今發聲明反對施華說辭：「對於阿當施華聲稱支持莫利自由表達權利的說辭，我們予以強烈不滿和反對。我們認為，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇。為此，中央廣播電視總台央視體育頻道決定，立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。」而人民日報則撰文批評施華雙重標準，並引用快艇前班主史達寧曾因種族歧視而被終身禁賽作例子。

此外，NBA中國賽將於本周四及六分別在上海及深圳舉行，由湖人對陣籃網，惟原定參與場外相關活動的一眾內地藝人包括組合UNINE、李易峰、范丞丞、鄭雲龍、白敬亭及吳謹言等相繼宣布退出。而身為NBA中國形象大使的蔡徐坤亦宣布終止與NBA合作，並在聲明中指出四個堅決：「堅決捍衛一個中國原則，堅決擁護祖國統一，堅決維護國家主權及領土完整，堅決反對任何企圖分裂國家的言論和行為。」

至於不少內地網民則在NBA及火箭的官方社交網反擊言論自由的講法，更有眾多留言聲稱「支持911」（美國911襲擊事件）。但同樣有不少香港及歐美球迷留言力撐香港爭取自由民主，並貼上早前莫利的貼文圖片以示支持。

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