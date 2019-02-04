【NBA】曾獲聯盟撐民主自由立場　塞爾特人中鋒簡達貼文冀建立橋樑 (22:43)

27歲土耳其裔中鋒簡達，因近年公開批評總統埃爾多安是獨裁者，被祖國列入黑名單及通緝，目前正申請美國籍的他，近日便曾在波士頓的清真寺外被一度包圍，當時簡達聲言對方是土耳其政府派來，及後向美國聯邦調查局（FBI）及當地市政府聯繫，並透露自己正考慮聘請24小時保鑣，強調自己無懼威脅，繼續捍衛人權。

而火箭總經理莫利因日前在社交網貼文支持香港爭取民主自由的言論，令會方遭中國封殺。對此歐亞集團總裁、時代雜誌外交事務專欄作家布雷默（Ian Bremmer）在社交網指：「NBA站在簡達的一方，因為他站在自由的一邊對抗土耳其政府。如今怎可以站在反對香港爭取自由的一方呢？」暗批NBA講一套做一套。而簡達及後轉載對方言論，並期望聯盟可續為民主自由建立橋樑：「NBA為自由民主站在我這一邊，使得世界不一樣，希望我們可以建立橋樑，並非摧毀它。」

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