【體操】石偉雄兩演高難度「李世光跳」　勢闖世界賽跳馬決賽 (21:56)

今屆世界賽為奧運資格賽之一，其中單項前3名直取東京奧運入場券，港隊此行亦以之為目標。香港男隊今晚亮相資格賽，兩屆亞運冠軍石偉雄集中火力衝擊強項跳馬，並按賽前計劃施展兩個難度達6分的「李世光跳」。「石仔」首跳造出塚原轉體270度後團兩周，獲14.966高分；其後首次在比賽完成「李世光跳II」，即前手翻前屈兩周轉體180度，雖然落地稍失重心，仍獲14.366分，平均14.666分。

石仔在該輪資格賽後，暫於跳馬項目排名第2，大有機會躋身決賽。而在最後兩組的男子資格賽中，石仔兩個動作的命名者、應屆奧運及世界跳馬冠軍李世光將登場。

至於上半年受膝傷困擾的吳翹充，在強項吊環做出6.2分難度，發揮欠佳下獲14.133分；詹文軒則在跳馬獲13.750分，兼戰單槓得12.466分，均無緣晉級。香港女隊較早亦已戰畢資格賽，吳恩言在平衡木失手，與出戰跳馬的陳芷芯同告出局。

此外，明晚將上演女團決賽，在資格賽包辦全能前二晉級的比拉絲及16歲苗族新星蘇妮珊將領銜美國隊，坐擁壓倒性的難度優勢下，勢第5度蟬聯世界賽女團冠軍；次名晉級的中國隊則與俄羅斯隊、「黑馬」法國隊爭逐三甲位置。

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