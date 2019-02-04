【世盃外】伊拉克示威持續　港足缺比賽狀態劣勢出征　黃洋：堅持信念踢好比賽 (20:45)

伊拉克首都巴格達民眾上周發起示威，抗議貪污及青年失業等問題，遭警方實彈及水炮等鎮壓，累積逾百人死亡及逾4000人受傷，觸發巴士拉等多個南部城市示威聲援。港足今午在將軍澳足球訓練中心操練，即晚會到機場，周二凌晨1時登機往巴士拉。

今次大軍有10名球員，包括隊長黃洋、門將葉鴻輝、辛祖及陳俊樂等，兩年前3月曾出戰亞洲盃外圍賽作客黎巴嫩隊，當時當地政局亦動盪。黃洋表示，因不想太顧慮，今次刻意不多看當地相關新聞，一切將跟從足總及亞洲足協安排。門將葉鴻輝說，知悉當地有示威活動，教練已在會議交代，比賽地點非情况最嚴重地方，相信球員抵步會安全，「我們盡量不會外出及離開酒店」。就港超過去一周取消，葉鴻輝稱反令球員今日操練表現精神，未見疲態。

主教練麥柏倫說，伊拉克足總人員已向他反映，當地比賽場地、交通等安排都安全，而國際足協人員會密切留意當地情况，「當然如果不安全我們都不會去，目前了解一切情况都可以」。他承認，今次備戰時間相當短，在港只有一課備戰，更需長途跋涉作客伊拉克，球員明日抵達後，操練強度不會太高。

他續道，前鋒夏志明是因傷未獲徵召，「他是我們重要的球員，過去兩場世盃外都表現很好」。至於老將射手基奧雲尼同告落選，麥柏倫讚對方把握力強，一直在其名單中，但指今仗面對伊拉克隊球員速度快及技術好，加上作客，預計球隊需做很多防務工作，以及擅打穩守突擊的球員。因傷時隔約225日重返港隊的徐德帥說，球隊加入不少新人，新教練思維亦需時適應，但隨年紀漸大，很珍惜每次代表港隊機會。

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