【英超】曼聯敗走紐卡素　作客跨季8仗不勝30年最差　僅多尾三愛華頓2分 (18:47)

曼聯賽前各賽事4仗法定時間未響勝鼓，今次作客聖占士公園更殘陣出戰，保羅普巴、安東尼馬迪爾、雲比沙卡及域陀連迪路夫均因傷缺陣，由拉舒福特聯同丹尼爾占士及桑馬達復任正選。「紅魔」縱全場有69%控球率，但12射僅3中，包括完半場前有中堅哈利馬古尼曾近門頂斜，反觀上仗慘吞李城特城5蛋的紐卡素，攻勢不多卻具威脅，首次為紐卡素出戰英超的19歲中場馬菲朗達夫，先有一次勁射中楣，後於72分鐘無人看管下禁區外放冷箭奠勝。

今季英超4場作客未能凱旋的曼聯，已跨季錄得連續8次客場不勝，是自1989年以來頂級聯賽最差。對比蘇斯克查任暫代領隊時豪取作客9連勝，表現可謂差天共地，而他「坐正」後的16場英超成績為4勝5和7負。

蘇帥坦言曼聯目前非常艱難，他說：「責任在我。未能勝出是永遠不會開心的，但落場的球員已盡全力，年輕球員缺信心，他們需要有經驗球員及教練團隊幫助。」國際賽檔期後，曼聯將與榜首利物浦狹路相逢，但蘇帥指出：「該仗對我們而言是完美的比賽，國際賽期亦是完美的時候，球員需要回氣，到國家隊報到，相信他們回來時將會煥然一新。」

自2011年加盟曼聯的門將迪基亞亦直言，球隊目前表現難以接受，是他在紅魔以來最艱難的時刻，「我不知道發生甚麼事，經已兩場比賽無入球（連同歐霸與阿爾克馬爾打和0：0），實在無法向球迷交代。我們沒有創造過任何好的入球機會，每一方面都有很多需要改進的地方。」名宿加利尼維利則炮轟管理層，需為曼聯困局負責，批評多次換帥令球隊風格不一，並認為需至少簽入5、6名新兵，包括一名射手，才能令球隊重新成為勁旅。至於第400次英超領軍的紐卡素領隊布魯士，則取得其23次對曼聯以來的首場勝仗，賽後這笑言這賽果像「等了20年」。

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