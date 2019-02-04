【NBA】NBA發聲明指火箭總經理撐港示威言論不當　內媒不滿沒道歉沒懲罰 (17:52)

47歲火箭總經理莫利，日前於社交網上載相片，內容為「Fight For Freedom」及「Stand With Hong Kong」，以示支持香港近期因反修例風波引起的社會運動。隨即引起軒然大波，除了中國籃協宣布取消與火箭的合作外，中央電視台亦宣布暫停直播所有火箭賽事，中國CBA聯賽則宣布取消原定今年與發展聯盟（G-League）球隊進行的季前賽，當中包括與火箭附屬隊休斯頓毒蛇的兩場交戰，而李寧牌及上海浦東發展銀行均宣布暫停與火箭合作。此外，中國駐休斯敦總領事館對莫利發表錯誤涉港言論表示震驚和強烈不滿，並已向火箭隊提出嚴正交涉，要求該隊作出澄清。

NBA今發聲明回應事件，稱對莫利的不當言論感極其失望，無疑傷害了中國球迷的感情，並指莫利已澄清其言論不代表火箭及NBA。明言在NBA的價值觀下，所有人可對自己感興趣的事情深入了解並分享自己的看法，又指「聯盟尊重中國的歷史與文化，希望體育及NBA作為團結的正能量，繼續為國際文化交流搭建橋樑。」而正隨火箭在東京備戰NBA日本賽的莫利，亦在社交網回應事件，指「該貼文並非想對任何火箭球迷及中國的朋友有任何冒犯，我只是表達了一個觀點，基於一件複雜事件的一個解讀。自上載該貼文後，自己有予很多機會去聆聽和考慮其他觀點」。至於火箭球星夏登則在操練時受訪為莫利的言論道歉。

不過有關聲明未獲內媒接受，新浪體育評論指NBA的聲明並沒有為事件道歉，莫利亦沒受任何懲罰。而人民日報則撰文稱莫利的言辭是一場蘊含危機的冒險，明言「香港事務屬中國內政，容不得說三道四。莫利，你欠中國人民一個道歉，火箭隊，你欠中國人民一個解釋」。

至於將在本周四及周六出戰NBA中國賽的籃網，球隊台裔新班主、阿里巴巴集團聯合創始人及執行副主席蔡崇信，今發公開信批評莫利的言論，指對方破壞了與中國球迷的關係，稱雖然美國有表達自由，但這次涉及領土分裂的敏感話題，中國人不容協商。

另外，部分美國國會議員公開回應事件，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）指莫利大聲說出了中國共產黨對香港示威者的壓迫對待。而民主黨眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）指中國是在運用經濟實力審查美國人的言論，又稱NBA不介意球員或員工批評美國政府，卻對批評中國政府而致歉，是無恥及不能接受。

相關報道：【NBA】火箭總經理貼文疑撐港示威訴求 班主割席稱言論不代表球隊

相關報道：【NBA】火箭總經理支持香港社會運動 中國籃球協會宣布終止合作計劃

其他報道：【游泳】何詩蓓100自僅負施約唐 ISL首站1冠1亞1季收官