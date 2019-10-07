【意甲】阿根廷3鋒包辦3入球　祖雲2：1破國米不敗身登榜首 (17:12)

兩軍今仗精銳盡出，主場出擊的國米則有阿歷斯山齊士停賽。祖雲是役憑保羅戴巴拿先開紀錄，但卻在14分鐘後有馬菲斯迪歷特在禁區內犯手球，被球證判罰12碼。拿達路馬天尼斯操刀得手，助國米扳平。此後兩軍互有攻勢下仍未能改寫比數，至80分鐘祖雲達斯憑希古恩接應基斯坦奴朗拿度策動的攻勢，在禁區右路起腳破網，助祖雲反超前。國米其後傾力反擊未能扳平，終以1：2飲恨，吞下今季聯賽首敗；7戰6勝1和得19分的祖雲，賽後則以1分力壓藍黑軍團，升上榜首。

兩軍是役入球球員均為阿根廷隊前鋒，令當地傳媒指賽事猶如「阿根廷打吡」。其中保羅戴巴拿近年在球會及國家隊均未能奠定主力地位，希古恩則在季前屢次被指不獲祖雲留用，是役終以表現一吐烏氣。另邊廂，拿達路馬天尼斯雖未能助國米奏捷，但今仗多次具威脅的埋門盡顯射手觸覺。此外，基斯坦奴朗拿度此役曾獲戴巴拿助攻射入，卻因隊友越位在先被判詐糊。

今仗另一焦點，是兩名前車路士主帥沙利及干地的交鋒。帶領球隊全取3分的沙利賽後語帶相關指：「執教車路士時，我也是使用相同的戰術，但在祖雲效果卻不一樣。今仗球隊的表現並非完美，顯然可做得更好，但我滿意球員的發揮。」干地亦稱讚祖雲的表現出色：「他們表現出眾，加上麾下亦屢次錯失機會才會敗陣。」

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