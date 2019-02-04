【游泳】何詩蓓100自僅負施約唐　ISL首站1冠1亞1季收官 (16:07)

Siobhan寓賽於操戰備明年東京奧運，昨日起出戰一連兩日的ISL印第安納波利斯站，此賽事為隊制形式的短池賽。這名港產女飛魚首日稱霸主項200米自由泳後，今晨轉戰100米自由泳游出52.34秒，雖然較53.28秒的香港紀錄快，但仍以0.58秒之差，僅負奧運冠軍級泳手施約唐；季軍為美籍好手施莫莉嘉（Olivia Smoliga）。

Siobhan其後再戰200米混合泳，以及伙隊友出戰4×100米四式接力，兩項均獲「梗頸四」，而以淘汰制進行的50米自由泳，則在初賽以24.46秒排第6，未能晉級；不過200混及50自造出時間均較現時香港紀錄快，可見她備戰東京奧運進度及狀態大勇。

何詩蓓於ISL印第安納波利斯站成績（短池）：

100米自由泳 52.34秒（第2）

200米自由泳 1分52.88秒（第1）

200米混合泳 2分7.65秒（第4）

4×100米自由泳接力 （第3）

4×100米四式接力 3分53.27秒（第4）

50米自由泳（淘汰制） 24.46秒（初賽第6）

其他報道：【游泳】何詩蓓力壓奧運冠軍莉迪姬 200米自摘冠 4×100米自亦奪季

其他報道：【NBA】火箭總經理貼文疑撐港示威訴求 班主割席稱言論不代表球隊