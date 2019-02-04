【游泳】何詩蓓100自僅負施約唐　ISL首站1冠1亞1季收官 (16:07)

「小美人魚」何詩蓓（Siobhan）今晨續戰國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL）首站，於短池100米自由泳以0.58秒之差，不敵瑞典籍名將施約唐（Sarah Sjöström），連同昨日的1冠1季，以1冠1亞1季總結首站ISL賽事，本周六將轉戰拿玻里站。
Siobhan寓賽於操戰備明年東京奧運，昨日起出戰一連兩日的ISL印第安納波利斯站，此賽事為隊制形式的短池賽。這名港產女飛魚首日稱霸主項200米自由泳後，今晨轉戰100米自由泳游出52.34秒，雖然較53.28秒的香港紀錄快，但仍以0.58秒之差，僅負奧運冠軍級泳手施約唐；季軍為美籍好手施莫莉嘉（Olivia Smoliga）。
Siobhan其後再戰200米混合泳，以及伙隊友出戰4×100米四式接力，兩項均獲「梗頸四」，而以淘汰制進行的50米自由泳，則在初賽以24.46秒排第6，未能晉級；不過200混及50自造出時間均較現時香港紀錄快，可見她備戰東京奧運進度及狀態大勇。
何詩蓓於ISL印第安納波利斯站成績（短池）：
100米自由泳 52.34秒（第2）
200米自由泳 1分52.88秒（第1）
200米混合泳 2分7.65秒（第4）
4×100米自由泳接力 （第3）
4×100米四式接力 3分53.27秒（第4）
50米自由泳（淘汰制） 24.46秒（初賽第6）
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