【英超：多圖】曼城主場吞狼隊兩蛋　落後利物浦8分　阿仙奴車路士齊報捷返前五 (23:46)

上周中歐聯獲兩連勝的曼城，在英超續迎戰狼隊，有史達寧及基爾獲加復任正選，但後者與奧達文迪等後防拍檔早段失位及誤傳頻頻，令客軍獲得不下3次單刀機會。柏德列古度尼射斜後，到魯爾占美尼斯兩次嘆慢板，被回防的費蘭甸奴得以封阻。曼城續以根度簡推前取代受傷的奇雲迪布尼未見成效，半場僅得史達寧禁區邊射門較具威脅，換邊後先後換入辛真高、貝拿度施華及加比爾捷西斯增強攻力。

「藍月」中場大衛施華曾博得罰球並親自主射中楣角，阿古路、史達寧和貝拿度施華攻門又省中人，結果狼隊終80分鐘把握到反擊機會，由占美尼斯扭過奧達文迪後，助攻艾達馬查奧爾破門，後者其後在補時階段再射入單刀波，終作客爆大冷以2：0挫曼城。

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曼城暫領先各項賽事已8場不敗的阿仙奴，「槍手」今仗迎戰般尼茅夫開賽僅9分鐘，即有尼高拉斯比比開出角球，大衛雷斯頂入開齋。兩軍其後再無建樹，阿仙奴終小勝1：0，延續不敗走勢。

車路士方面，開季大勇的新星譚美阿巴謙於17分鐘先開紀錄，此子攻入今季第8球，追平射手榜首席的阿古路。7分鐘後，美臣蒙特接應韋利安，門前勁射拉開至2：0；主隊雖在6分鐘後憑丹尼艾格斯破蛋，但尼高路簡迪於完半場前再入一球。85分鐘後備入替的巴舒亞伊，上陣僅4分鐘即「埋齋」，亦是他時隔兩年再為車路士於英超入波。

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此外，昨晚作客不敵白禮頓一仗受傷的熱刺門將洛里斯，即時送院後證實左邊手肘脫臼，初步未發現骨折，昨已返回倫敦。這名法國隊一號門將原獲召出戰本周五的及下周一的歐國盃外圍賽，現肯定錯過上述兩仗；有報道更指他最少休養兩個月，將到巴黎再詳細檢查傷勢。