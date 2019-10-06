【田徑：有片】中國女接力隊世界賽連環失誤　折返接棒區前交接遭DQ　 (19:48)

以初賽第3晉級的中國女子接力隊，首兩棒的梁小靜及韋永麗均跑出水準，半程保持爭獎牌機會，但第3棒的孔令微入直路時，未能追到葛曼棋交棒。其他隊伍作最後衝刺時，二人卻要折返，更疑葛曼棋因指示錯誤，在接棒區前交接，擾攘一輪才到終點，賽會終取消中國隊資格。金牌由女飛人費莎派絲領銜的牙買加隊贏得，時間是本季最快的41.44秒，英國隊及美國隊分列亞、季。

緊接上演的男子決賽則由美國隊重奪失落5屆的冠軍。他們決賽改以200米冠軍拉利斯守尾門，基斯甸高文、加特連、邁克羅渣士亦改善接棒水準，終以37.10秒的全國紀錄封王。亞軍英國隊（37.36秒）、季軍日本隊（37.43秒）及殿軍巴西隊（37.72秒）也分別創下歐洲、亞洲及南美洲紀錄。中國隊則因以別舸取代初賽後受傷的謝震業跑第4棒，只以38.07秒排第6，但男、女隊均晉級決賽而獲得明年東京奧運資格。

世界賽明晨將煞科，決出4×400米接力、女子100米跨欄、男子標槍等7項的金牌，現時獎牌榜領先的美國隊坐擁11金10銀4銅的美國隊則已篤定成為大贏家。

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