【英超】曼聯攻力疲弱作客紐卡素求搶分　蘇斯克查：樂意賣走盧卡古 (20:31)

曼聯近4仗各賽事，於法定時間都未嘗獲勝，而在今季英超，雖至今僅失7球，但7場只入9球，相比同市宿敵曼城入27球更少兩倍。面對前線球員受傷患困擾，以及今夏接連賣走盧卡古及借出阿歷斯山齊士予國際米蘭，連領隊蘇斯克查近日受訪時也承認，前鋒人手確實並不足夠，但不後悔賣走盧卡古：「這是我的決定，亦是我很樂意作出的決定。我們有一些潛質的球員，而盧卡古的心思已經不在這裏。我不再多談他的情况，我很尊重他，但他在曼聯的歲月經已告一段落。」他補充，球會曾嘗試買新前鋒，惟不能亂花錢為買而買，最終未能成事下，如今只能「硬着頭皮」等待機會。傳曼聯明年初轉會窗重開後，打算收購般尼茅夫中鋒哥林威爾遜，以及祖雲達斯前鋒文迪蘇傑。

曼聯今晚作客「尾二」排19位的紐卡素，蘇斯克查稱今仗非勝不可，以重振球隊士氣。紅魔今仗有上周中歐霸盃缺陣的右閘雲比沙卡，因病上陣成疑，而保羅普巴、安東尼馬迪爾及連格亦續養傷，意味前場將要續依重仍有傷在身的拉舒福特，聯同桑馬達、新星丹尼爾占士及小將格連活特攻堅。

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