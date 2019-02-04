【世盃外】伊拉克爆流血示威近百人死　港足如期遠征　足總：與亞協密切跟進當地情况 (18:58)

巴格達民眾上周二發起示威，抗議貪污、青年失業及公共服務等問題，遭警方實彈及水炮等鎮壓，據報截至昨日已有93人死亡、近4000人受傷，觸發巴士拉等多個南部城市示威聲援。而巴格達政府日前已取消宵禁令，但維持封鎖主要通道，有民眾繼續集會。

港足明午在將軍澳足球訓練中心操練後，即晚會到機場，周二凌晨1時登機往巴士拉。巴士拉是伊拉克第2大城市及最大港口城市，離巴格達有一段距離。

隊長黃洋表示，球員相信足總及亞洲足協在當地的安排及評估，並專注應付賽事。後衛梁諾恆表示，球員會盡量小心，留在安全地區及不會離開酒店，希望完成賽事後可順利返港。他續說，前年曾隨港足作客黎巴嫩及約旦，球隊大部分時間都留在酒店，而在當地球場練習都很安全，沿途未見有軍人手持槍械，「最多只是高樓大廈見有子彈孔。」至於今次23決選大軍最年輕的19歲前鋒孫銘謙說，因為已不是第一次隨港隊作客，故不太擔心安全問題，心情亦不會再像此前般緊張，而到當地他會留在酒店以專心備戰。

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