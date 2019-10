【MotoGP：有片】馬昆斯泰國站後上封王　八奪世界冠軍打桌球慶祝 (23:57)

排第3起步的馬昆斯開賽便超越Yamaha的域奴利斯進佔次席,多次與SRT的法國新星昆達拿路交換領先,並糾纏至尾圈最後一個右彎,昆達拿路搶佔內線爬頭,但再被馬昆斯出彎時反超前。後者終在26圈賽事險勝0.171秒,繼聖馬力諾站後再阻對方開齋贏分站。

26歲的馬昆斯亦借今站冠軍的25分積分,衛冕MotoGP總冠軍。他完成15站後得325分,領先今站落後逾11秒得第4的迪維施奧蘇110分,提前4場達成四連霸,近7屆更六奪錦標,只不及意大利名將亞高斯天尼及羅斯。連同早年250cc及125cc組別(現Moto2及Moto3)亦曾封王,今次是馬昆斯第8次成為年度世界冠軍,西班牙球會巴塞隆拿等均在網上送上祝賀。

另外,馬昆斯的弟弟,23歲的阿歷士馬昆斯則在次級的Moto2比賽得分站第5,但仍擴大總成績領先至39分,最快兩站後封王。

It wouldn't be a title celebration without a special celebratory helmet! 😎@marcmarquez93 celebrates in style! 🥇#8ball pic.twitter.com/1yqNc7BoAq