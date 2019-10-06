【MotoGP：有片】馬昆斯泰國站後上封王　八奪世界冠軍打桌球慶祝 (23:57)

排第3起步的馬昆斯開賽便超越Yamaha的域奴利斯進佔次席，多次與SRT的法國新星昆達拿路交換領先，並糾纏至尾圈最後一個右彎，昆達拿路搶佔內線爬頭，但再被馬昆斯出彎時反超前。後者終在26圈賽事險勝0.171秒，繼聖馬力諾站後再阻對方開齋贏分站。

26歲的馬昆斯亦借今站冠軍的25分積分，衛冕MotoGP總冠軍。他完成15站後得325分，領先今站落後逾11秒得第4的迪維施奧蘇110分，提前4場達成四連霸，近7屆更六奪錦標，只不及意大利名將亞高斯天尼及羅斯。連同早年250cc及125cc組別（現Moto2及Moto3）亦曾封王，今次是馬昆斯第8次成為年度世界冠軍，西班牙球會巴塞隆拿等均在網上送上祝賀。

另外，馬昆斯的弟弟，23歲的阿歷士馬昆斯則在次級的Moto2比賽得分站第5，但仍擴大總成績領先至39分，最快兩站後封王。

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