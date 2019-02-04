【NBA】火箭總經理支持香港社會運動　中國籃球協會宣布終止合作計劃 (17:55)

47歲的火箭美國籍總經理莫利，昨於社交網站上載相片，內容為「Fight For Freedom」及「Stand With Hong Kong」，以示支持香港近期因反修例風波引起的社會運動。該帖文一出，隨即引起軒然大波，有不少內地網民與外國及香港網民罵戰，亦有人表示對火箭失望，稱不會再支持球隊。相隔1天，中國籃球協會今日下午在微博發文，指「休斯頓火箭俱樂部總經理莫雷（即莫利）公開發表涉港不當言論。中國籃協對此表示強烈反對，並將暫停與該俱樂部的交流合作事宜」。

火箭較早前曾在主場懸掛慶祝中華人民共和國成立70周年的標語，但在莫利發表支持香港社會運動的言論後，卻遭內地網民狠批「吃中國還罵中國」。中國男籃名宿姚明曾效力火箭，亦令球隊在中國擁有不少球迷。近年在球隊主場亦不時可見中國品牌的廣告牌，新浪等內地傳媒稱，火箭在失去中國市場後，將會付出沉痛的商業代價。

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